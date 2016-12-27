ДНР выявила переброску в Донбасс украинских танков и гаубиц

Донецк, 27 декабря. Разведка Донецкой народной республики (ДНР) выявила переброску военной техники ВСУ в Донбасс. По словам замкомандующего оперативным командованием ДНР Эдуарда Басурина, у линии соприкосновения были выявлены РСЗО «Град», гаубицы «Гвоздика» и Д-30 .

Согласно приведенным данным, местонахождение трех танков и четырех 122-мм буксируемых гаубиц Д-30 выявлено в поселке Новолуганское в 5 км от линии разграничения. Огневые позиции трех 120-мм минометов и трех 122-мм самоходных гаубиц «Гвоздика» выявлены в поселке Луганское под Дебальцево. Расположение четырех 122-мм буксируемых гаубиц Д-30 выявлено в селе Нелеповка, прибытие шести РСЗО «Град» отмечено в Дзержинске. Шесть РСЗО «Град» зафиксированы в поселке Горняк к западу от Донецка.

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Ранее сообщалось, что за минувшие сутки силы ВСУ в Донбассе не менее 20 раз открывали огонь по позициям Народной милиции Луганской народной республики.