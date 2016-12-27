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Стали известны подробности нападения школьника из Златоуста на отца-музыканта
Происшествия

Стали известны подробности нападения школьника из Златоуста на отца-музыканта

Сегодня 13:53
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Стали известны подробности нападения школьника из Златоуста на отца-музыканта

Челябинск, 27 декабря. Ударивший отца ножом школьник из Челябинской области защищал мать, сообщили источники Федерального агентства новостей.

Как оказалось, 12-летний школьник, которых из-за нежелания заниматься музыкой ударил отца ножом, является неоднократным победителем городских и областных соревнований по бальным танцам.

Даниил – один из лучших учеников в школе, да и вообще известен всем в небольшом городе своими достижениями в бальных танцах. Кроме того, 12-летний школьник посещает кадетский отряд «Юный пограничник».

Однако его отец настаивает, что все это несерьезно, и заставляет мальчика ходить в музыкальную школу, где сам преподает по классу духовых инструментов, и, кстати, считается лучшим педагогом.

В сентябре Даниил заявил, что больше не хочет заниматься музыкой, на его сторону встала мама. Но отец устроил скандал и насильно заставил мальчика ходить в «музыкалку».

22 декабря утром Даниил озвучил отцу свое окончательное решение, что больше не пойдет в музыкальную школу. А вечером на семейном совете отец устроил разнос сыну.

За мальчика вступилась мать. Родители начали страшно ругаться, дело едва не дошло до рукопашной. Даниил, испугавшись за маму, схватил кухонный нож и ударил отца в живот.

Мужчина госпитализирован с ножевым ранением брюшной полости и сейчас находится в общей палате больницы. По данному факту проводится проверка. Любопытно, что все взрослые, в том числе и в школе, встали на сторону мальчика, уверяя, что отец слишком давил на ребенка.

Ранее сообщалось, что в Златоусте проводится доследственная проверка по факту ножевого ранения мужчины.

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Катерина Тимошенская
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