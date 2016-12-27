Клинцевич: Отставка главы Минобороны Молдавии — знак сближения Москвы и Кишинева

Новый президент Молдавии Игорь Додон уволил своего министра обороны Анатолия Шалару.

Причин для отставки несколько. Анатолий Шалару, напоминает Додон, слишком уж активно «флиртовал» с НАТО, прекрасно зная при этом, что Молдавия, согласно Конституции, является нейтральной страной. Кроме того, он призывал к объединению Молдавии и Румынии. Наконец, при Анатолии Шалару силовые структуры страны были серьезным образом ослаблены. «Он уволил многочисленных специалистов из системы обороны и безопасности Молдавии, заменив их людьми, близкими к Либеральной партии и юнионистской идеологии», — поясняет Додон.

Напомним, что не далее как вчера этой громкой отставке предшествовал весьма символический жест. Президент Додон приказал снять флаг ЕС со своей официальной резиденции. Понятно, что увольнение прозападного министра вскоре после этого было призвано подчеркнуть, что курс на евроинтеграцию более не так важен для Молдавии.

Что отставка Шалару и разворот прочь от ЕС означает для Молдавии и лично для президента Игоря Додона? С этим вопросом Федеральное агентство новостей обратилось к Францу Клинцевичу, первому зампреду комитета Совета Федерации по обороне.

«Сейчас президент Додон продемонстрировал прежде всего, что он будет исполнять свои предвыборные обещания. Что лозунги его предвыборной кампании не расходятся с делом. Отставка русофобского министра, нежелание ездить с мигалками, как то делали те, кто занимал должность президента Молдавии до него — все это говорит нам, что Додон ведет себя как человек, который отвечает за свои слова. Политика, заявленная новым президентом Молдавии, носит конструктивный характер. Она рассчитана как на нормальные отношения с Евросоюзом, так и на нормальные отношения с Россией. Раньше, конечно, такого не было. Коль скоро Додон будет продолжать в том же русле, то, понятно, что министры в Молдавии будут и дальше меняться», — приводит свою точку зрения сенатор.

Клинцевич никогда не встречался с уволенным министром обороны Молдавии, тем не менее он считает, что репутация Шалару как пронатовского и антироссийского политика была вполне оправданной. Отставка Шалару — это сигнал того, что вскоре отношения Москвы и Кишинева значительно улучшатся. Это только лишь разумный и только лишь ожидаемый внешнеполитический курс для Молдавии теперь.

«Это исключительно разумно, на мой взгляд. Ведь все, что делает и производит Молдавия, Европе не нужно. Единственной страной, с которой Молдавия могла бы торговать и находить нормальные экономические взаимоотношения, является Россия. Президент Додон, я думаю, эту задачу решит. Он выстроит отношения с РФ и подымет материальное благосостояние своих людей. Больше никто этим вопросом заниматься не будет, больше никому в Европе это не интересно», — продолжает Франц Клинцевич.

Естественно, Додону придется побороть серьезное сопротивление со стороны проевропейских сил внутри своей страны. «Будет очень серьезное противостояние. Додону будут всячески стараться навредить. Политика двойных стандартов — это норма, которая сегодня сложилась в Европе. Если ты не стоишь в общепринятом тренде русофобской политики, то ты не имеешь права на власть, то ты не будешь рукопожат. Тем не менее я уверен, что Додон сможет сформировать конструктивные взаимоотношения со своими соседями. Он сам заявил, что не намерен терять связей с Европой. Таким образом, он будет выстраивать и эти отношения. Но его курс будет разновекторным», — подводит итог сенатор.