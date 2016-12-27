Верный слуга Брюсселя: Плевнелиев променял дружбу с Россией на защиту интересов ЕС

Президент Болгарии Росен Плевнелиев обвинил Россию во всех смертных грехах, главный из которых — попытки подорвать Евросоюз изнутри, используя националистов и их партии на местах. Федеральное агентство новостей пообщалось с экспертом о том, с чем связана такая риторика и когда уже в отношениях между Москвой и Софией наступит оттепель.

Плевнелиев сравнил Россию и Советский Союз: мол, Россия, как и ее предшественник, ставит своей целью посеять среди европейских народов сомнение в ценностях демократии и права. Свою пропаганду Москва якобы распространяет через Интернет, а уж «российские хакеры» — вообще мировое зло.

Заведующий сектором исследований Европейского союза Института мировой экономики и международных отношений РАН Юрий Квашнин в беседе с ФАН объяснил, что у пока еще действующего президента Болгарии и правоцентристской партии «Граждане за европейское развитие Болгарии» достаточно последовательная позиция.

«Отношения Москвы и Софии во время правления этой партии достигли своего дна. Прекратилось сотрудничество в сфере атомной энергетики, был похоронен проект «Южный поток». Партия и дальше хочет интегрироваться в ЕС. Болгария состоит в Евросоюзе с 2007 года, но по очень многим показателям, с точки зрения развития экономики и политических институтов, в идеологическом плане ей еще предстоит стать европейской страной. Здесь София пытается наверстать упущенные годы и во всем брать за образец пример более успешных стран ЕС. Ну и сильно следует рекомендациям европейской комиссии, которые выдаются в адрес Болгарии, никогда не противопоставляя собственную позицию мнению Брюсселя, в отличие от той же Чехии, Венгрии, в последнее время Польши», — комментирует эксперт ФАН.

Плевнелиев занимает пост президента Болгарии с 2012 года. При этом он всегда выражал свою антироссийскую позицию, еще до начала конфликта на Украине. Около года назад он уже утверждал что-то подобное: дескать, Москва осуществляет массированную кибератаку на болгарские правительственные учреждения и прощупывает болгарское воздушное пространство.

«Заявление Плевнелиева неприятное, учитывая давние культурные, религиозные и туристические связи между нашими странами. Но нельзя сказать, что так будет всегда, ситуация может поменяться уже в ближайшем будущем. Есть социалисты, которые провозглашают дружественную к России позицию и занимают посты во власти поочередно с правоцентристами. С другой стороны, мешает министерская чехарда. На протяжении последних 20 лет не было ни одного правительства, которое отработало бы более одного срока, ни одной партии, которая победила бы на выборах, а потом смогла подтвердить свои результаты. В ситуации смены правительств и политической неопределенности выстраивать отношения с Болгарией достаточно сложно, развивать экономические проекты, ориентированные на долгосрочный результат, — тоже», — продолжает Квашнин.

Уже в январе 2017 года президентом Болгарии станет победивший на выборах кандидат от Социалистической партии Румен Радев. Эксперты опасаются делать прогнозы: сам Радев уже позволил себе высказывание, что он симпатизирует Москве и будет последовательно продолжать проевропейский курс. Но говорить можно сколько угодно: за него все скажут дела.