Спасатели установили местонахождение всех бортовых самописцев Ту-154

Сочи, 27 декабря. Сотрудники спасательного ведомства, задействованные в операции в акватории Черного моря, установили местонахождение всех черных ящиков с самолета Ту-154.

Спасатели подняли на поверхность параметрический самописец, который направлен в один из НИИ Минобороны РФ для последующей расшифровки. По данным источника из оперативного штаба с места ЧС, найдены основные элементы самолета, также установлено местонахождение двух бортовых черных ящиков. Известно, что в ближайшее время самописцы поднимут на поверхность и отправят в Москву на расшифровку. Как сообщало ранее агентство Ura.ru, потерпевший крушение лайнер с 92 пассажирами на борту был оборудован тремя черными ящиками.