Ротвейлер растерзал пятилетнюю девочку в Бурятии

Улан-Удэ, 27 декабря. В Заиграевском районе Бурятии ротвейлер загрыз пятилетнюю девочку, которая осталась дома под присмотром старшей сестры. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по региону.

Сегодня полицейским сообщили о нападении собаки на ребенка на территории пригородного садового товарищества. Прибывшие правоохранители и медики не могли зайти во двор из-за собаки породы ротвейлер. После нейтрализации агрессивного животного во дворе дома стражи порядка обнаружили тело маленького ребенка.

Предварительно установлено, что погибшая девочка жила в частном доме вместе с матерью и сестрой, месяц назад семья приобрела собаку. Сегодня, пока мать находилась на работе, младшая сестра вышла во двор и подверглась нападению.

Как сообщала ранее Газета.Ru, в Челябинской области ребенка загрызли два дога, которые вырвались из вольера. Против хозяина псов возбудили дело.