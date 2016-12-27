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Савченко представила новое политическое движение РУНА
Украина

Савченко представила новое политическое движение РУНА

Сегодня 13:34
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Савченко представила новое политическое движение РУНА

Киев, 27 декабря. Украинский депутат Надежда Савченко во вторник представила новую политическую платформу РУНА. 

«Это движение украинского народа, активных, мыслящих украинцев. Это реформы украинского народа ради изменения системы, настоящего изменения системы. Это эволюция украинского народа, как исключительное требование революции достоинства», — отметила она.

По словам парламентария, каждый Майдан, который происходит на Украине, является попыткой граждан отстоять свои права, однако всякий раз революция заканчивается тем, что все возвращается к тому, с чего начиналось.

«Нам нужно действительно подойти к этому разумно, взвешенно и путем эволюции осуществить в конце концов ту революцию, которая нужна Украине», — цитируют Савченко украинские СМИ.

Как сообщает Газета.Ru, на днях Савченко заявила о создании собственной политической партии «Революция украинского народа».

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Геннадий Плющев
#надежда савченко
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