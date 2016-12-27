Полиция Москвы задержала сообщника стрелка, ранившего пятерых человек

Москва, 27 декабря. Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, подозреваемого в причастности к ограблению фитнес-клуба на западе столицы. Об этом журналистам во вторник рассказал официальный представитель Главного управления МВД РФ по Москве Александр Князев.

Согласно предварительным данным, речь идет о 26-летнем жителе Тверской области.

Напомним, 26 декабря двое злоумышленников ограбили фитнес-клуб на улице Крылатские Холмы, забрав с собой 130 тысяч рублей. Полицейские попытались задержать одного из подозреваемых, однако мужчина ранил пятерых человек, а также взял в заложники соседку. Позднее преступник отпустил женщину и покончил с собой.

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