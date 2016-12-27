Что Минск грядущий мне готовит? Колонка Руслана Мармазова

Честно? Ничего хорошего. Или хотя бы удовлетворительного. Это если коротко ответить на вопрос в заголовке и завершить материал колонки, слегка удивив редакцию и благодарных читателей.

Тишина под аккомпанемент канонады

А теперь подробности. Тем более что в Москве были подведены итоги «Минских сезонов — 2016» и даже сделаны некоторые прогнозы на будущий год, что бывает не так часто. И даже и не один прогноз.

Минск — явление уникальное в своем роде. Для жителей Донбасса это слово уже давно не ассоциируется с названием столицы доброй и стабильной Белоруссии и маркой холодильника, не финского, но хорошего. Минск теперь для нас — символ вынужденной, продолжительной и, как со всех сторон подсказывают громким шепотом, безальтернативной пробуксовки под аккомпанемент канонады и монотонного, хотя и энергичного, отсчета жертв и разрушений. Правила, скорее всего, такие в большой политике. Все участники минского процесса понимают, что толк от него не велик, но если удалось слегка притушить обстрелы территорий ДНР и ЛНР, то уже хорошо. В конце концов, даже одна спасенная жизнь — бесценна. Если же не удалось, то всегда можно уяснить, что это «не смотря на минские договоренности».

Вот и теперь постоянный представитель ДНР на переговорах Денис Пушилин говорит, что на финиш 2016 года контактная группа вышла с заявлением «о котором уже по счету режиме тишины в Донбассе». Приурочен он на этот раз к новогодне-рождественским праздникам и стартовал (по идее) 24 декабря. Ну как стартовал… Стрельба-то все равно продолжается, но хотя бы не так интенсивно…

По Ясиноватой, Горловке, Дебальцево, Широкино лупят даже с применением тяжелой артиллерии, которую давным-давно должны были отвести. Украинская сторона не может отказать себе в маленьких людоедских радостях.

«Самое большое достижение минского процесса состоит в том, что удалось не дать его сорвать», — констатирует итоги годовой работы Пушилин.

Так это, учтите, киевская сторона старалась изо всех сил. Что до пунктов договоренностей… Ни один из них выполнен не был. Причем украинские переговорщики выбрали стиль ухода от принятия решений. Не говорят даже что их не устраивает, просто они против того или иного положения, без объяснений. Тянут время. Второй вопрос: «зачем и на что рассчитывают?» Непонятно. Сама-то проблема вряд ли рассосется.

Что касается «Минска-2017», то у Дениса Пушилина имеется четкий прогноз. Скорее всего, ничего принципиально не изменится. Нет предпосылок, чтобы заподозрить Украину в выходе на конструктивные подходы.

Можно, конечно, понадеяться на приход к власти в США администрации Дональда Трампа. Некоторые перемены в этом смысле уже заметны на переговорах в Минске. Украинская сторона ведь абсолютно несамостоятельна. И сейчас она попала в своеобразную «мертвую зону». В смысле, указания от людей Барака Обамы перестали поступать, а новым хозяевам еще не до таких мелочей, как переговоры где-то там в Минске о судьбе какого-то там Донбасса с всего-то четырьмя миллионами человек населением… Воображаю, как занятно выглядят киевские переговорщики. Растеряны, задумчивы и все время посматривают в электронную почту, а вдруг свежая директива из Вашингтона поступила?

1000 дней военных преступлений

Представитель ЛНР в Минске Владислав Дейнего говорит, что в течение года стороны не то чтобы не продвинулись вперед в переговорном процессе, Украина настырно сводила на нет даже моменты раннее согласованные. Политическая группа полгода занималась лишь тем, что пыталась согласовать повестку дня. А вот интересный показатель: встречи экономической группы были сорваны восемь раз! Блокирование решений, создание искусственных сложностей — вот переговорный стиль украинской стороны.

Собственно, удивляться не приходится. Сегодняшнему киевскому режиму война нужна, как воздух для своего существования, как какао-бобы для шоколадного производства. Иначе придется отвечать за все злодеяния. И за стол переговоров в Минске украинские деятели усажены насильно, старшими, так сказать, товарищами. Симулировать свое участие в процессе они обязаны, но при этом, делают все, чтобы тяжело груженный воз переговоров не двинулся с места. Между прочим, во время обсуждения минской проблематики в московском пресс-центре ТАСС была названа одна знаковая дата. 8 января 2017 года исполнится ровно 1000 дней, как Украина ведет в Донбассе так называемую АТО. 1000 дней военных преступлений! Только вдумайтесь…

Политолог и директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков не скрывает своего пессимизма по отношению к минскому процессу. Он считает, что если так пойдет и дальше, то не за горами трансформация Донбасса в иную государственную, территориальную сущность. Украина не продвигается ни по одному из пунктов переговоров. Так что, за год позиции не то, что не сблизились, они существенно отдалились.

По мнению Чеснакова, рассуждать надо не о перспективах 2017 года, а рассматривать хотя бы период 2017-2019. Украина, например, уже выстаивает долгосрочные планы своего существования без Донбасса. При этом директор ЦПК указывает на то, что Россия никогда не согласится на возврат ЛНР и ДНР в состав нынешней Украины, которая представляет собой сборную солянку из нацистов и откровенно больных людей у власти. Стало быть, речь идет о замораживании конфликта.

На фронте без перемен

Политолог Денис Денисов обратил внимание на то, что чем меньше выполняются минские договоренности, тем успешней ЛНР и ДНР продвигаются по пути собственного государственного строительства. Вместе с тем, Украина в 2016 году столкнулась с негативными для себя тенденциями в политической жизни. Одна только глумливая позиция европейского сообщества по безвизовому режиму чего стоит. И чем в более сложных условиях будет оказываться киевский режим (а он будет в таковых оказываться, будьте благонадежны!), тем вероятнее усиление провокаций в Донбассе.

Политолог и журналист Виталий Лейбин считает, что только огромная сдержанность ДНР и ЛНР не позволяет скатиться ситуации в большую войну. Впрочем, он считает, что если бы такое произошло, то итогом стали бы очередные поражения киевского режима и утрата им территорий в Донбассе. Что, впрочем, руководство Украины не очень-то беспокоит. Для него эта территория — театр военных действий, не более того. В будущем году, по мнению Лейбина, принципиальных изменений не произойдет. Киев на уступки не согласится, ДНР и ЛНР продолжат отбиваться от агрессивных выпадов украинской стороны…

Вот, что говорят умные люди. Так еще и находящиеся в гуще минских событий. Впрочем, чтобы дать такие же оценки, не обязательно обладать учеными званиями и занимать высокие посты. Любой житель Донбасса, всякий пенсионер из Зайцево или школьник из Луганска, курсант из Донецка или шахтер из Макеевки прекрасно понимают, что война завтра не закончится. До победы еще далеко. Минский процесс продолжит буксовать, а отказываться от него, пожалуй, всеобщими международными усилиями и не станут. Конфликт вялотекущий, но жутко драматичный и трагичный даже. Испытаний на всех хватит. Дай Боже сил и терпения Донбассу…