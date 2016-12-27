Президент Болгарии переложил ответственность за развал Евросоюза на Россию

Москва, 27 декабря. Президент Болгарии Росен Плевнелиев обвинил Российскую Федерацию в «развале Евросоюза изнутри» и дестабилизации ситуации ЕС.

По словам болгарского лидера, Россия преследует такие же цели, что и СССР в свое время. «Русская пропаганда», считает президент Болгарии, направлена на «ослабление Европы и распространению сомнений о ценности демократии и верховенства права». Также глава Болгарии отметил, что Россия финансирует антиевропейские партии и СМИ в Европе, сообщают АиФ. О какой тут демократии может идти речь.

Ранее агентство НСН рассказало, что в 2017 году Минобороны США создаст специальный центр по борьбе с зарубежной пропагандой и дезинформацией.