Серьезный шаг: Путин запустил подачу газа в Крым

Москва, 27 декабря. Глава Российской Федерации Владимир Путин дал старт подаче газа в Крым из материковой части России. По словам российского лидера, запуск газопровода в Крым — важный и серьезный шаг, который позволит взглянуть на экономические возможности российского полуострова совершенно по-новому и обеспечить бесперебойную подачу газа всем категориям потребителей.

Как рассказал глава государства, подача на Крымский полуостров российского магистрального газа позволит создать новую обстановку с точки зрения развития всего экономического комплекса: социального, рекреационного, в Севастополе и Крыму.

Церемония пуска была проведена в режиме видеоконференции с Крымом. В ней участвовали из Симферополя — гендиректор ГУП «Черноморнефтегаз» Игорь Шабанов, из Москвы — временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников и глава Республики Крым Сергей Аксенов.

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Ранее сообщалось, что компания «Черноморнефтегаз» окончила все работы по присоединению Крымской газотранспортной системы к магистральным российским газопроводам.