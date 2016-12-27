FAN-TV Лента новостей
Серьезный шаг: Путин запустил подачу газа в Крым
Россия

Серьезный шаг: Путин запустил подачу газа в Крым

Вчера 13:40
355

Серьезный шаг: Путин запустил подачу газа в Крым

Москва, 27 декабря. Глава Российской Федерации Владимир Путин дал старт подаче газа в Крым из материковой части России. По словам российского лидера, запуск газопровода в Крым — важный и серьезный шаг, который позволит взглянуть на экономические возможности российского полуострова совершенно по-новому и обеспечить бесперебойную подачу газа всем категориям потребителей.

Как рассказал глава государства, подача на Крымский полуостров российского магистрального газа позволит создать новую обстановку с точки зрения развития всего экономического комплекса: социального, рекреационного, в Севастополе и Крыму.

Церемония пуска была проведена в режиме видеоконференции с Крымом. В ней участвовали из Симферополя — гендиректор ГУП «Черноморнефтегаз» Игорь Шабанов, из Москвы — временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников и глава Республики Крым Сергей Аксенов.

Читайте также: Путин даст зеленый свет поставкам газа в Крым

Ранее сообщалось, что компания «Черноморнефтегаз» окончила все работы по присоединению Крымской газотранспортной системы к магистральным российским газопроводам.

комментарии
Тимур Румянцев
#путин #россия #крым #газопровод
Новости партнеров
Эксклюзив

Какие ваши доказательства: зачем Запад раздувает сенсацию из слов главы РУСАДА о допинге

Сегодня 16:47
40

Сирия новости 28 декабря 2016 16.30: боевики ИГ обезглавили жителя Дамаска, Турция уничтожила 44 террористов в Алеппо

Сегодня 16:30
71

Сирия сегодня: перемирие выходит за пределы Алеппо, спецоперация армии Асада в Хомсе

Сегодня 15:35
400

Как спасти разодранную Украину и поддержать Донбасс в 2017 году. ФАН-ТВ

Сегодня 15:03
330

Олег Царев: Украина и Порошенко не оправдали аванс доверия Кремля

Сегодня 14:33
257
Показать еще
Прямая трансляция

Как спасти разодранную Украину и поддержать Донбасс в 2017 году. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Захарченко пообещал вышвырнуть украинских карателей из Донбасса

16:50

Какие ваши доказательства: зачем Запад раздувает сенсацию из слов главы РУСАДА о допинге

16:47

Четырех боевиков разыскивают за убийство полицейских в Махачкале

16:45

Глава парламента Крыма придумал, как назвать Керченский мост

16:45

Пятеро участников ячейки ИГ приговорены к казни в Иордании

16:43

Петербургский метрополитен попросил жителей города запастись жетонами

16:38

Тайсон и Луческу могут воссоединиться в «Зените»

16:36

Самый длинный эскалатор в мире запустили в московском метро

16:32

Актриса Карла Ортис обвинила западные СМИ в фейковых репортажах из Сирии

16:30

Сирия новости 28 декабря 2016 16.30: боевики ИГ обезглавили жителя Дамаска, Турция уничтожила 44 террористов в Алеппо

16:30

Путин изменил формат новогоднего приема в Кремле после крушения Ту-154

16:29

Путин произнес в Кремле тост за Россию

16:27
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2016 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Захарченко пообещал вышвырнуть украинских карателей из Донбасса
Читать
Закрыть