ДНР: водоснабжение Донецка восстановлено

Донецк, 27 декабря. Энергетическое снабжение Донецкой фильтровальной станции в Донецкой народной республике восстановлено после обстрелов со стороны ВСУ. Об этом во вторник заявили в пресс-службе коммунального предприятия «Компания «Вода Донбасса».

По данным компании, в понедельник, 26 декабря, возобновили электроснабжение Донецкой фильтровальной станции. Сейчас рабочие промывают фильтры и заполняют гидротехнические сооружения водой. Сообщается, что на 13.00 (14.00 мск) запланирован пуск насосных агрегатов. Спустя пять часов вода должна поступить в городские резервуары Авдеевки, следом в другие населенные пункты.

Напомним, что станция была обесточена в минувшую пятницу, 23 декабря, после обстрелов со стороны киевских силовиков.