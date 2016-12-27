Два года ада: сирийские военные возвращаются в родной Хомс из плена

Несколько солдат и офицеров Сирийской арабской армии (САА), взятых в 2014 году в плен группировкой «Джабхат Фатх аш-Шам» (бывшая «Джебхат-ан-Нусра», запрещена в РФ — прим.), вернулись домой.

Корреспонденты Федерального агентства новостей стали свидетелями спонтанных народных празднеств в одном из районов города Хомс. Причиной ликования было возвращение пятерых солдат и офицеров САА, освобожденных из плена в ходе недавней завершающей операции по зачистке восточных районов Алеппо. Большинство недавних пленных отказались от интервью из-за сильной усталости и желания провести первые дни с родными. Тем не менее, нам удалось взять короткий комментарий у лейтенанта Раами, пережившего 730 дней плена.

«Мы гордимся нашей дружбой с русским народом, — заявил бывший пленный. — И мы вместе с вами обязательно победим. И, конечно, мы очень гордимся вашим президентом — Владимиром Путиным, за то, что он встал на нашу сторону в этой борьбе против терроризма. Я хочу, чтобы мы были единой силой».

Лейтенант рассказал, что террористы взяли его в плен два года назад, во время боев на трассе Бритьян.

«Мы тогда пытались разблокировать города Нуболь и Захра севернее Алеппо. Я получил два серьезных ранения и потерял сознание. Вот так меня и взяли. В плену надо мной сильно издевались боевики «Джабхат ан-Нусры». Я старался терпеть. Слава Богу, нас освободили…» — рассказал Раами.

Несмотря на усталость, вызванную долгой дорогой из Алеппо в Хомс в составе военной колонны, и эмоциональное напряжение, связанные с вниманием практически всех жителей квартала к факту счастливого возвращения их соседа, Раами поспешил высказать соболезнования родным и близким погибших во время недавнего крушения Ту-154 в акватории Сочи.

«Примите, пожалуйста, мои соболезнования всем семьям погибших во время крушения самолета над Черным морем», — сказал сирийский военный.

Младший брат лейтенанта погиб полгода назад в боях под Хамой. Еще двое его братьев несут службу в рядах сирийской республиканской гвардии.

Бойцам САА, пережившим долгие месяцы плена, правительство Сирии предложило программу психологической реабилитации и лечения. Вопрос о необходимости возвращения в зону боевых действий и дальнейшего участия в боях будет обсуждаться с каждым из вернувшихся отдельно, а окончательное решение будет принято, исходя из личных пожеланий бывших пленников.