Новости Новороссии: ДНР и ЛНР передали Киеву пленных, ВСУ обстреляли Донецк и Дебальцево

Новороссия, 27 декабря. Представители народных республик Донбасса в качестве жеста доброй воли передали украинской стороне двух пленных. Киевские силовики открыли минометный огонь по окраинам Донецка, Дебальцево, Ясиноватой, а также югу ДНР.

Донецк и Луганск начали процесс обмена пленными

Сегодня утром власти Донецкой народной республики передали украинской стороне в качестве жеста доброй воли двух пленных. Представители ДНР рассчитывают на то, что данная инициатива будет способствовать ускорению процесса обмена пленными.

Сотрудники министерства государственной безопасности республики передали Владимиру Рубану, главе украинского Центра освобождения пленных «Офицерский корпус», двух женщин, Анжелику Преснякову и Ольгу Сворак. При этом в подготовке процесса активное участие приняли также власти ЛНР. Представитель украинской стороны Владимир Рубан подчеркнул, что данный жест значительно поспособствует продвижению в процессе обмена пленными в Донбассе.

Напомним, ранее лидеры народных республик Донбасса Игорь Плотницкий и Александр Захарченко сообщили, что представители ДНР и ЛНР готовы передать народному депутату Верховной рады Надежде Савченко Преснякову и Сворак без каких-либо условий. Данный шаг был сделан в надежде на то, что процесс освобождения жителей Донбасса из украинского плена будет возобновлен.

При этом Захарченко и Плотницкий также отметили, что украинская сторона на данный момент не способна выполнить свои обязательства в рамках минских соглашений в части обмена пленными. Поэтому именно представители народных республик проявили инициативу по данному вопросу в надежде ускорить возвращение на родину пленных граждан ДНР и ЛНР.

ВСУ обстреляли прифронтовые зоны ДНР

Согласно информации представителей силовых ведомств Донецкой народной республики, за прошедшие вечер и ночь украинские подразделения выпустили по прифронтовым зонам ДНР почти 90 мин.

Военнослужащие ВСУ обстреливали территорию республики в период с 18.00 по 02.00. Всего с их позиций было выпущено 86 мин калибрами 82 и 120 мм. Под интенсивными обстрелами оказались окраины Донецка, Ясиноватой и Дебальцево. Кроме того, огонь велся по населенному пункту Ленинское Новоазовского района в южной части республики.

Наряду с минометами, запрещенными условиями минских договоренностей, киевские силовики использовали также пулеметы и стрелковое оружие. Кроме того, ими были произведены десятки выстрелов из вооружения БМП и различных видов гранатометов. Информация о возможных жертвах и разрушениях в настоящий момент устанавливается.

Напомним, ранее сообщалось, что подразделения ВСУ открыли огонь по контрольно-пропускному пункту «Александровка» на западе от Донецка. При этом на момент обстрела на КПП находились люди.

Депутат ЛНР о мирном урегулировании в Донбассе

Председатель Республиканского комитета профсоюза работников образования и науки, депутат народного совета Луганской народной республики Олег Коваль выразил мнение, что Киев совершенно не заинтересован в выполнении своих обязательств в рамках минских договоренностей.

По словам депутата, украинская сторона не имеет ни желания, ни потенциала для того, чтобы реализовать взятые на себя обязательства. Несмотря на продолжительность минского процесса, из-за позиции Киева отсутствует более или менее заметное продвижение в решении практически всех ключевых вопросов. Это касается вопросов экономической блокады, особого статуса республик Донбасса, обмена пленными.

Кроме того, в последнее время наблюдается обострение ситуации на линии фронта. Украинская армия несколько раз предпринимала попытки прорвать оборону ЛНР в районе Дебальцево, также значительно возросло число обстрелов с позиций ВСУ. По словам Олега Коваля, обеспокоенность вызывают и заявления украинских политиков, в которых нет даже намека на возможное мирное урегулирование, а, напротив, содержатся призывы к продолжению эскалации конфликта.

При этом представители ЛНР готовы к миру и не раз выражали свое желание как можно скорее решить разгоревшийся конфликт. Луганск, как и Донецк, открыт для диалога и готов к реализации минских соглашений. Тем не менее пока это не представляется возможным, так как украинская сторона, напротив, не проявляет никакой заинтересованности в этом, резюмировал депутат народного совета республики.

Обесточенная обстрелом ДФС готова возобновить работу

По данным пресс-центра предприятия «Вода Донбасса», энергоснабжение Донецкой фильтровальной станции, которое было нарушено обстрелом со стороны украинских силовиков, возобновлено.

На данный момент энергоснабжение фильтровальной станции полностью восстановлено. Сейчас производится промывка фильтров и заполнение гидротехнических сооружений водой. Предполагается, что уже к 18.00 сегодняшнего дня подача воды в населенные пункты будет возобновлена, проинформировали в пресс-службе компании.

Напомним, 23 декабря представители оборонного ведомства ДНР заявили, что в результате массированных обстрелов со стороны украинских подразделений была обесточена ДФС. Согласно информации коммунальщиков, без воды полностью или частично остались Авдеевка, Донецк, Ясиноватая, а также поселки в их окрестностях.