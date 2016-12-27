Суд Москвы признал украинский Евромайдан государственным переворотом

Москва, 27 декабря. Дорогомиловский суд Москвы во вторник удовлетворил иск бывшего украинского депутата Владимира Олейника, который ходатайствовал о том, чтобы произошедшую в 2014 году смену власти на Украине признали государственным переворотом.

Судья отметила, что предоставленные доказательства и показания бывших высокопоставленных чиновников Украины свидетельствуют о том, что события, произошедшие на рубеже 2013-2014 годов, действительно можно охарактеризовать, как антиконституционный госпереворот.

В ходе судебных слушаний было заявлено, что Евросоюз грозился сменить власть на Украине, если экс-президент страны Виктор Янукович откажется подписывать соглашение о евроинтеграции, а самой революцией руководили официальные лица США.