Йод и зеленку могут начать продавать по рецепту в 2017 году

Москва, 27 декабря. Йод, зеленку и другие спиртосодержащие препараты в следующем году могут отпускать в аптеках только строго по рецепту, заявил вице-премьер Александр Хлопонин.

Со II квартала 2017 года спиртсодержащие лекарства, такие, как валокордин, аптеки будут продавать строго по рецепту. Вице-премьер обратил внимание, что этот список также могут быть включены йод и зеленка.

«Но все спиртосодержащие жидкости двойного назначения — однозначно», — констатировал чиновник.

Ранее Хлопонин отметил, что в первом квартале 2017 года будет принято окончательное решение про продаже лекарств, необходимо будет только изменить нормативные акты.