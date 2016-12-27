Москвичи увидят мощный метеорный поток в ночь на 4 января

Москва, 27 декабря. Земля будет находиться в перигелии к Солнцу 4 января 2017 года, планета окажется на самом близком расстоянии от звезды.

Об этом рассказали в пресс-службе Московского планетария. Отмечается, что при ясной погоде москвичи смогут наблюдать за яркими зимними созвездиями. Среди них Северная Корона, Большая Медведица, Близнецы, Возничий, а также группа звезд «зимний треугольник», включающий Сириус, Бетельгейзе и Процион.

В ночь с 3 по 4 января ожидается пик метеорного потока Квадрантиды. Астрономы обещают до 120 метеоров в час. При хорошей погоде наблюдать за звездным дождем можно будет без специальных приборов.

Как ранее писала Газета.Ru, «Роскосмос» рассказал о рекордной активности Персеид в 2016 году.