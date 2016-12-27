Водитель Subaru сбил полицейского и скрылся на простреленных колесах в Петербурге

Москва, 27 декабря. На углу Кубинской и Благодатной улиц в Московском районе Петербурга автомобиль Subaru Forester попытался скрыться от наряда ДПС. Как сообщает пресс-служба ведомства, водитель иномарки увеличил скорость, не отреагировав на требования полицейских остановиться.

Наряд ДПС приступил к преследованию злоумышленника и настиг его на перекрестке набережной Обводного канала и Митрофаньевского шоссе. Правоохранители попытались задержать нарушителя, но тот внезапно начал движение в сторону полицейских. Один из них произвел четыре выстрела по колесам правонарушителя, второй совершил шесть выстрелов. Далее злоумышленник наехал на старшего инспектора ДПС и скрылся с места.

Ни один человек в ходе стрельбы не пострадал. Спустя полчаса у дома №4 по улице Ялтинской был обнаружен автомобиль с простреленными колесами. В настоящее время проводится розыск злоумышленника, передает «Комсомольская правда — Петербург».

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