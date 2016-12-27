Заместитель Шойгу объяснил, почему «Армата» подешевеет к 2020 году

Москва, 27 декабря. Заместитель главы военного ведомства России Юрий Борисов сообщил, что к 2020 году стоимость танков Т-14 на платформе «Армата» снизится почти вдвое.

Сейчас себестоимость танков Т-14 гораздо выше, чем модернизация Т-72БЗ, однако танкостроительные предприятия проводят мероприятия по снижению цены, среди них внедрение нового станочного парка и использование новых материалов. Новые танки «Армата» уже поступили в войска на испытания и стоимость каждого из них пока еще достаточно высока. Когда Минобороны начнет интенсивно закупать «Арматы» для ВС РФ, боевая техника станет на поток, значительно подешевеет и будет стоить почти в два раза меньше изначальной суммы.