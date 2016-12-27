Житель Сахалина умер в кафе после отказа жены помириться

Южно-Сахалинск, 27 декабря. Житель Южно-Сахалинска совершил самоубийство на глазах у посетителей кафе и супруги, которая отказалась к нему возвращаться.

Как сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Сахалинской области, накануне вечером в кафе на улице Сахалинской обнаружили труп 31-летнего мужчины с изрезанной грудью. Выяснилось, что житель Южно-Сахалинска пришел в заведение, где работала его жена, чтобы помириться с ней.

Получив отказ, мужчина пронзил себя ножом. Все обстоятельства и причины трагического инцидента сейчас выясняются в ходе доследственной проверки.

Как сообщало агентство «URA.RU», в Тюмени ранее предотвратили гибель 16-летней девушки, которая забралась на крышу 24-этажного дома. Бригада скорой установила контакт с девочкой и госпитализировала ее.