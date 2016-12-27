FAN-TV Лента новостей
«АвтоВАЗ» представит битопливную версию кроссовера Lada 4х4 CNG в 2017 году
Общество

«АвтоВАЗ» представит битопливную версию кроссовера Lada 4х4 CNG в 2017 году

Сегодня 13:07
260

«АвтоВАЗ» представит битопливуную версию кроссовера Lada 4х4 CNG в 2017 году

Тольятти, 27 декабря. В будущем году отечественный концерн «АвтоВАЗ» презентует автолюбителям 5-дверную модель внедорожника Lada 4х4, работающего и на бензине, и на газе.

Российский производитель «АвтоВАЗ» в 2017 году представит автолюбителям пятидверный кроссовер Lada 4х4 CNG. Новая модель получит 90-литровый баллон для сжиженного газа, расположенный в багажнике. Внедорожник также сможет ездить и на бензине. По данным представителя компании, полная заправка даст Lada возможность проехать расстояние в тысячу километров.

На скоростной магистрали внедорожник тратит порядка 7,5 л бензина, в городских джунглях – 11 кубов газа. Как сообщала ранее Газета.Ru, из-за нововведений заметно снизятся скоростные характеристики авто – с 173 до 123 км/ч.

 

комментарии
Ирина Селезнева
Новости партнеров
Эксклюзив

Главные новости 27 декабря

Сегодня 19:00
1

Украина станет квазиколонией ЕС: Безпалько — о перспективах Киева после Майдана

Сегодня 18:46
71

Олейник: Суд признал факт госпереворота на Украине — на очереди ЕСПЧ и Венецианская комиссия

Сегодня 18:41
114

Проверка на лояльность провалена: чем потеря отношений с Израилем аукнется для Украины

Сегодня 18:30
183

Донбасс так просто не возьмешь: Турчинов мечтает захватить ДНР и ЛНР в 2017 году

Сегодня 17:52
305
Показать еще
Прямая трансляция

У здания ансамбля Александрова исполнили «Адажио» погибшего Валерия Халилова. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Три месяца до победы над ИГ: премьер Ирака назвал сроки уничтожения террористов

19:02

Главные новости 27 декабря

19:00

Балтийский флот готовит комплекс противопиратской подготовки

18:50

Американский политик извинился за кощунственный комментарий о крушении Ту-154

18:47

Украина станет квазиколонией ЕС: Безпалько — о перспективах Киева после Майдана

18:46

Стало известно, как в России появился новый вид ВИЧ

18:45

Бортовые самописцы Ту-154 поднимают на поверхность со дна Черного моря

18:45

Соколов рассказал о характере повреждений разбившегося в Черном море Ту-154

18:43

Олейник: Суд признал факт госпереворота на Украине — на очереди ЕСПЧ и Венецианская комиссия

18:41

«Хезболла» поддержит атаку армии САР на Идлиб

18:33

Проверка на лояльность провалена: чем потеря отношений с Израилем аукнется для Украины

18:30

СМИ узнали страшную тайну после смерти Джорджа Майкла

18:22
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2016 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Три месяца до победы над ИГ: премьер Ирака назвал сроки уничтожения террористов
Читать
Закрыть