«АвтоВАЗ» представит битопливуную версию кроссовера Lada 4х4 CNG в 2017 году

Тольятти, 27 декабря. В будущем году отечественный концерн «АвтоВАЗ» презентует автолюбителям 5-дверную модель внедорожника Lada 4х4, работающего и на бензине, и на газе.

Российский производитель «АвтоВАЗ» в 2017 году представит автолюбителям пятидверный кроссовер Lada 4х4 CNG. Новая модель получит 90-литровый баллон для сжиженного газа, расположенный в багажнике. Внедорожник также сможет ездить и на бензине. По данным представителя компании, полная заправка даст Lada возможность проехать расстояние в тысячу километров.

На скоростной магистрали внедорожник тратит порядка 7,5 л бензина, в городских джунглях – 11 кубов газа. Как сообщала ранее Газета.Ru, из-за нововведений заметно снизятся скоростные характеристики авто – с 173 до 123 км/ч.