Пьяный мужчина устроил пальбу в подъезде в Москве

Москва, 27 декабря. Мужчина обстрелял подъезд на северо-западе Москвы из пневматического оружия. Как рассказал осведомленный источник, ЧП произошло во вторник на улице Героев Панфиловцев.

Согласно приведенным данным, москвич находился в подъезде, где употреблял спиртные напитки. В какой-то момент он вытащил пневматический пистолет и начал палить по окнам подъезда. Несколько из них выбило сразу. Местные жители вызвали полицию.

К моменту приезда правоохранителей злоумышленник успел скрыться. В настоящее время уточняются все обстоятельства инцидента, опрашиваются жильцы дома, передает Life.

Напомним, ранее сообщалось, что открывший стрельбу в жилом доме на западе Москвы злоумышленник, ранивший троих полицейских и взявший в заложники женщину, покончил жизнь самоубийством.