Жертв катастрофы Ту-154 похоронят на Федеральном военном мемориальном кладбище

Москва, 27 декабря. Погибших в катастрофе Ту-154 похоронят на Федеральном военном мемориальном кладбище в Подмосковье.

При этом пока не уточняется, будут ли вместе с музыкантами ансамбля имени Александрова захоронены с военными почестями члены экипажа и гражданские лица.

«Родственникам погибших при крушении самолёта Ту-154 над Черным морем предложено увековечить память родных и похоронить их в воинском пантеоне — на Федеральном военном мемориальном кладбище», — сообщил источник ТАСС.

Самолет Минобороны Ту-154 потерпел крушение утром 25 декабря. Следователи рассматривают несколько версий катастрофы. По последним данным, на обломках и телах погибших не обнаружено следов взрывчатки.