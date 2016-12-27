Запорожский завод начал серийный выпуск нового автомобиля

Москва, 27 декабря. Серийный выпуск легкового фургона ZAZ Vida Cargo начался на Запорожском автозаводе.

Как сообщает пресс-служба предприятия, прототип модели был продемонстрирован в 2013 году. Отмечается, что фургон Vida является собственной разработкой ZAZ.

Автомобиль имеет китайский бензиновый мотор 1,5 мощностью 84 л.с. и пятиступенчатую механическую коробку передач. Грузоподъемность составляет 750 кг, объем грузового отсека — 2,9 м куб.

Как пишет Газета.Ru, цена ZAZ Vida Cargo на Украине составит 277,5 тысяч гривен (около 645 тысяч рублей). Напомним, на российский рынок ZAZ прекратил поступать в 2013 году.