Грузия предложила помощь в поисках погибших при крушении Ту-154

Тбилиси, 27 декабря. Грузинские спасатели готовы прийти на помощь своим российским коллегам для поиска жертв крушения Ту-154 Минобороны РФ в Черном море, несмотря на отсутствие дипломатических отношений между странами. Об этом заявил представитель премьер-министра Грузии по связям с РФ Зураб Абашидзе.

«Российская сторона не обращалась с такой просьбой, — отметил Абашидзе в беседе с РИА Новости. — В любом случае, оказание гуманитарной помощи — обязательство любого государства. Такой опыт есть, и когда есть необходимость, соответствующие службы подключаются. Но, я повторяю, в данном случае к нам с такой просьбой не обращались».