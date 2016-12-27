Шойгу высоко оценил возросший уровень подготовки российской армии

Москва, 27 декабря. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, за минувший год уровень боевой подготовки российской армии существенно возрос, что было подтверждено в ходе сотен учений и комплексных проверок боеготовности.

«В 2016 году мы сохранили интенсивность нашей боевой подготовки, — отметил Шойгу в ходе прошедшего совещания в министерства обороны. — Проведено свыше 3630 учений, а также пять внезапных проверок боеготовности Вооруженных сил. Они продемонстрировали возросший уровень выучки и слаженности войск».

Напомним, ряд крупных учений, проведенных в 2016 году российской армией, стал ответом на учения, проведенные НАТО в Европе и Балтике и США с Южной Кореей на Дальнем Востоке. Кроме того, проводились учения, направленные на борьбу с терроризмом.