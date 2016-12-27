Президент ФФКР: Чемпионат России показал рост во всех видах фигурного катания

Москва, 27 декабря. Чемпионат в Челябинске показал высокий уровень во всех видах фигурного катания, заявил президент ФФКР Александр Горшков.

Горшков обратил внимание, что состав российской сборной по фигурному катанию будет сформирован в соответствии с результатами в Челябинске. Он отметил, что чемпионат показал рост во всех видах фигурного катания.

«У нас есть потенциал, который спортсмены наработали к настоящему времени — они должны его реализовать, — цитирует его газета «Известия». — Я всегда говорил и скажу еще раз — никаких медальных планов мы не составляли и сейчас не составляем».

Читайте также: Стало известно имя победителя чемпионата России по фигурному катанию