Шойгу рассказал, сколько новой техники получила российская армия

Москва, 27 декабря. Перевооружение российской армии происходит по плану. Об этом во вторник заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

По его словам, в 2016 году Военно-воздушные силы РФ получили 139 летательных аппаратов, а Военно-морской флот — 24 надводных корабля и две многоцелевые подводные лодки, сообщает телеканал «Звезда».

Ранее заместитель министра обороны России Юрий Борисов в интервью Газете.Ru заявил, что российская армия экономит военный бюджет за счет внутренних резервов. Основной статьей расходов оказалась «Поставки вооружения, военной и специальной техники», на которую приходится 70% всех военных расходов.