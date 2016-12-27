Иностранным детям предложат поездки в российскую глубинку

Москва, 27 декабря. В феврале 2017 года в России запускается масштабный проект, в рамках которого иностранных школьников отправят в российскую глубинку для большего погружения в культуру и быт страны.

Ожидается, что в рамках проекта «Узнай Россию» этой зимой в один из регионов нашей страны приедут первые группы юных туристов из-за рубежа. Скорее всего, это будут индийские дети, хотя одновременно к важной поездке готовятся школьники из Марокко, сообщает газета «Известия». Организатор проекта Центр евразийского сотрудничества и развития надеется, что вместе с российскими детьми путешествовать по стране будут юные жители Китая, Индонезии, Латинской Америки и Европы.