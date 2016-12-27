Стало известно, когда валокордин в аптеках начнут отпускать по рецепту

Москва, 27 декабря. Валокордин в аптеках будет отпускаться по рецепту со второго квартала будущего года. Таким мнением поделился во вторник вице-премьер Александр Хлопонин.

Он считает, что в первом квартале будет принято окончательное решение, необходимо будет только изменить нормативные акты.

«Я думаю, что валокордин отпускаться будет в аптеках по рецепту», — заявил он.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что в московских аптеках увеличился рост спроса на валокордин из-за сообщений о том, что валокордин и настойка «Боярышника» будут отпускаться по рецептам.

Ранее стало известно, что число жертв после отравления «Боярышником» в Иркутске достигло 77 человек.