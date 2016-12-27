Кремль: Таможенный кодекс ЕврАзЭС не имеет альтернативы и вступит в силу

Москва, 27 декабря. Таможенный кодекс ЕврАзЭС не имеет альтернативы, он вступит в силу, несмотря на имеющиеся у Киргизии замечания.

Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Песков прокомментировал ситуацию, возникшую на заседании Высшего евразийского экономического совета после первоначального отказа президента Киргизии Алмазбека Атамбаева подписать проект нового Таможенного кодекса Евразийского экономического союза.

Как добавил пресс-секретарь, по Киргизии ситуация будет дорабатываться. Песков также подчеркнул, что замечания киргизской стороны по большей части касаются фитосанитарного контроля. Пресс-секретарь назвал ситуацию рабочей. Также он уточнил, что кодекс жизнеспособный и альтернативы ему нет.

Ранее сообщалось, что ЕврАзЭС и Сингапур подпишут Соглашение о зоне свободной торговли.