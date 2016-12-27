Песков опроверг назначение Бабича послом РФ в Турции вместо погибшего Карлова

Москва, 27 декабря. Представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал информацию о назначении послом РФ в Турции полпреда президента в Приволжском федеральном округе Михаила Бабича, отметив, что она не соответствует действительности.

Накануне в некоторых СМИ появились сообщения о возможном назначении на место погибшего посла РФ в Турции Андрея Карлова полпреда президента в Приволжском федеральном округе Михаила Бабича. «Пока никаких решений нет», — прокомментировал эту информацию пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Также неизвестно, когда будет принято соответствующее решение о назначении нового дипломата. Как сообщала ранее Газета.Ru, российский посол Андрей Карлов был расстрелян в спину бойцом спецназа на фотовыставке в Анкаре.