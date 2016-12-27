FAN-TV Лента новостей
Россиянин задержан в Индии за хранение наркотиков
Весь мир

Россиянин задержан в Индии за хранение наркотиков

Сегодня 12:57
75

Россиянин задержан в Индии за хранение наркотиков

Нью-Дели, 27 декабря. Полиция задержала в индийской столице гражданина РФ за хранение наркотических веществ. По словам заведующего консульским отделом посольства РФ в Индии Михаила Воробьева, сейчас российские дипломаты добиваются встречи с арестованным.

До выяснения всех обстоятельств имя россиянина не разглашается. Воробьев уточнил, что полицейские обнаружили у него наркотик «чарс», содержащий коноплю, в количестве 200 граммов.

«Этого достаточно, чтобы начать уголовное дело в отношении россиянина», — подчеркнул он.

Сейчас россиянин находится в делийской тюрьме «Тихар». Индийская полиция подозревает, что задержанный мог заниматься распространением наркотиков, потому как 200 граммов — это немало.

Напомним, ранее стало известно, что российские власти добились освобождения россиянина Владимира Безобразова, который был похищен украинскими спецслужбами, а затем осужден за вербовку украинских граждан в ополчение ДНР и ЛНР.

комментарии
Тимур Румянцев
#россия #индия #наркотики
Новости партнеров
Эксклюзив

Главные новости 27 декабря

Сегодня 19:00
22

Украина станет квазиколонией ЕС: Безпалько — о перспективах Киева после Майдана

Сегодня 18:46
120

Олейник: Суд признал факт госпереворота на Украине — на очереди ЕСПЧ и Венецианская комиссия

Сегодня 18:41
163

Проверка на лояльность провалена: чем потеря отношений с Израилем аукнется для Украины

Сегодня 18:30
268

Донбасс так просто не возьмешь: Турчинов мечтает захватить ДНР и ЛНР в 2017 году

Сегодня 17:52
358
Показать еще
Прямая трансляция

У здания ансамбля Александрова исполнили «Адажио» погибшего Валерия Халилова. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Год Петуха — 2017: как встретить, новогодний стол, подарки и поздравления

19:17

Россия и Япония упрощают визовый режим с Нового года

19:17

СК РФ раскрыл новые детали следствия по делу о крушении Ту-154

19:14

Тимошенко на экспорт: украинцы отреагировали на сравнение с папуасами 

19:11

Власти Сочи отменили новогодние гулянья из-за трагедии с Ту-154

19:10

Пальмира стала приманкой, отвлекающей армию Сирии от Алеппо - Минобороны Ирана

19:07

Три месяца до победы над ИГ: премьер Ирака назвал сроки уничтожения террористов

19:02

Главные новости 27 декабря

19:00

Балтийский флот готовит комплекс противопиратской подготовки

18:50

Американский политик извинился за кощунственный комментарий о крушении Ту-154

18:47

Украина станет квазиколонией ЕС: Безпалько — о перспективах Киева после Майдана

18:46

Стало известно, как в России появился новый вид ВИЧ

18:45
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2016 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Год Петуха — 2017: как встретить, новогодний стол, подарки и поздравления
Читать
Закрыть