Россиянин задержан в Индии за хранение наркотиков

Нью-Дели, 27 декабря. Полиция задержала в индийской столице гражданина РФ за хранение наркотических веществ. По словам заведующего консульским отделом посольства РФ в Индии Михаила Воробьева, сейчас российские дипломаты добиваются встречи с арестованным.

До выяснения всех обстоятельств имя россиянина не разглашается. Воробьев уточнил, что полицейские обнаружили у него наркотик «чарс», содержащий коноплю, в количестве 200 граммов.

«Этого достаточно, чтобы начать уголовное дело в отношении россиянина», — подчеркнул он.

Сейчас россиянин находится в делийской тюрьме «Тихар». Индийская полиция подозревает, что задержанный мог заниматься распространением наркотиков, потому как 200 граммов — это немало.

Напомним, ранее стало известно, что российские власти добились освобождения россиянина Владимира Безобразова, который был похищен украинскими спецслужбами, а затем осужден за вербовку украинских граждан в ополчение ДНР и ЛНР.