Шойгу: Минобороны РФ обеспечило жильем более 11 тысячи военнослужащих

Москва, 27 декабря. В этом году министерство обороны России обеспечило постоянным жильем более 11 тысяч военнослужащих, заявил глава военного ведомства Сергей Шойгу во время селекторного совещания.

Шойгу обратил внимание, что в этом году в Минобороны РФ большое внимание уделили жилищному вопросу военнослужащих.

«Постоянным жильем обеспечено 11,1 тысячи военнослужащих, — констатировал глава военного ведомства. — Больше половины из них воспользовались субсидией на приобретение или строительство жилья».

Министр также добавил, что 28 тысяч человек также получили служебные квартиры.

Ранее Шойгу распорядился выделить ансамблю песни и пляски Российской армии имени Александрова 70 квартир после гибели большинства участников в авиакатастрофе над Черным морем.