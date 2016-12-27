Политика Меркель заставила бежать из страны сотни тысяч немцев

Дрезден, 27 декабря. Общее количество немцев, которые уехали из Германии за минувший год, достигает 700 тысяч человек, уверен один из председателей немецкого движения против иммиграции Pegida Лутц Бахманн. По его словам, эти люди уезжают, потому что недовольны политикой канцлера Ангелы Меркель.

В то же время на смену коренным немцам приезжают мигранты из мусульманских стран, отмечает противник Меркель.