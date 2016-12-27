Политика Меркель заставила бежать из страны сотни тысяч немцев

Дрезден, 27 декабря. Общее количество немцев, которые уехали из Германии за минувший год, достигает 700 тысяч человек, уверен один из председателей немецкого движения против иммиграции Pegida Лутц Бахманн. По его словам, эти люди уезжают, потому что недовольны политикой канцлера Ангелы Меркель.
В то же время на смену коренным немцам приезжают мигранты из мусульманских стран, отмечает противник Меркель.
«Мусульманские молодые люди, которые сотнями тысяч проникают в Германию, приезжают и становятся обузой для социальной системы, при этом никто из них не вносит вклада в эту систему, — уверен Бахманн. — Может быть нам надо что-то сделать, чтобы Германию снова сделать привлекательным местом для проживания?»