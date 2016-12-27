МВД займется якутскими живодерами, снявшими видео жестокого убийства медведя

Якутск, 27 декабря. Видео со зверским убийством медведя якутскими живодерами передали в МВД для проведения проверки. Об этом сообщила пресс-служба министерства охраны природы Якутии,также заинтересовавшегося шокирующим инцидентом.

Пользователей Сети возмутило и шокировало видео, на котором запечатлена жестокая расправа вахтовиков над медведем. Злоумышленники сначала переехали медведя, потом зажали зверя двумя грузовикам «Урал и добили его стальным ломом.

«Собранные материалы переданы МВД для проведения проверки», — цитирует сообщение ведомства «Свободная пресса».

Также в министерстве отметили, что в действиях вахтовиков усматриваются признаки состава преступления, а именно жестокого обращения с животными.