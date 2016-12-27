Песков рассказал, у кого спросить о приостановке эксплуатации Ту-154

Москва, 27 декабря. Вопросы о приостановке эксплуатации самолетов Ту-154 после трагедии над Черным морем следует задавать представителям министерства транспорта России, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Представитель Кремля отказался комментировать информацию о возможной приостановке эксплуатации самолетов Ту-154.

«В Минтранс, пожалуйста», — уточнил пресс-секретарь президента России.

Ранее сообщалось, что до выяснения причин крушения самолета над Черным морем полеты Ту-154Б-2 российских силовых ведомств могут быть приостановлены. В настоящее время в эксплуатации находится ограниченное число самолетов данного типа.