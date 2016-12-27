Путин даст зеленый свет поставкам газа в Крым

Москва, 27 декабря. Президент России Владимир Путин во вторник примет участие в открытии газопровода «Краснодарский край — Крым», по которому планируется начать газоснабжение полуострова. Об этом сегодня заявил журналистам пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

«Это даст возможность и создаст соответствующие резервы в газовых мощностях для экономического развития Крыма, для выполнения соответствующих программ по развитию», — уверен он.

По словам официального представителя Кремля, российский лидер не будет присутствовать лично при запуске газопровода, однако сможет принять участие в мероприятии по видеоконференции. Участие в открытии газопровода также примут руководители Крыма и Севастополя.