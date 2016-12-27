Назван топ-5 худших сериалов 2016 года

Вашингтон, 27 декабря. Ведущий американский портал The Hollywood Reporter обнародовал рейтинг худших сериалов, которые вышли в эфир на телевидении США в уходящем году.

Антирейтинг возглавила телесага «Ходячие мертвецы». По оценкам зрителей, этот сериал стал главным разочарованием 2016 года. Седьмой сезон постапокалиптического сериала Фрэнка Дарабонта пришелся зрителям не по вкусу.

Долгожданное продолжение «Секретных материалов» в главных ролях с Джиллиан Андерсон и Дэвидом Духовны также не впечатлил российских любителей сериалов. В 2007 году на американском телевидении показали последний эпизод и, по мнению зрителей, никакой необходимости в его возобновлении не было.

Следом в антирейтинге идут ситком «Американская домохозяйка» с Кэти Миксон в главной роли, второй сезон сериала «Легенды будущего», а также долгожданная премьера музыкально-драматичного сериала «Винил» Мартина Скорсезе с Бобби Каннавале и Оливией Уайлд в главных ролях.