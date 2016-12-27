Лавров и Чавушоглу обсудили подготовку переговоров по Сирии

Москва, 27 декабря. Главы МИД России и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу провели телефонный разговор о подготовке встречи оппозиции и властей САР в Астане, а также о согласовании параметров перемирия в Сирии.

Главы внешнеполитических ведомств РФ и Турции обменялись мнениями относительно текущего положения дел в Сирии, сообщили в МИД РФ. В ходе телефонного разговора Лаврова и Чавушоглу была подчеркнута важность согласования параметров прекращения огня в Сирии, размежевания террористов от умеренной оппозиции. В сообщении дипведомства также отмечается, что главы МИД РФ и Турции обсуждали вопрос подготовки встречи в Казахстане для реализации политического урегулирования ситуации согласно соответствующей резолюции Совбеза ООН.