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Мосул и Ракка будут освобождены от ИГИЛ лишь через два года — генерал США
Политика

Мосул и Ракка будут освобождены от ИГИЛ лишь через два года — генерал США

Сегодня 12:34
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Мосул и Ракка будут освобождены от ИГИЛ лишь через два года — генерал США

Багдад, 27 декабря. По мнению командующего силами США в Ираке генерал-лейтенанта Стивена Таунсенда, говорить о скорой победе над «Исламским государством» и даже о его полном изгнании из иракского Мосула и сирийской Ракки в ближайшее время нельзя. Впрочем, по его словам, именно такие темпы и предполагались для кампании международной коалиции против ИГИЛ.

Командующий американским корпусом не жалея красок расписал, насколько жестокой тактикой пользуются боевики: по его словам, «зачастую боевик выходит из укрытия и держит над головой ребенка, чтобы его было видно нам — и так под прицелом снайперов он пересекает обстреливаемый участок». 

Кроме того, по словам Таунсенда, в ходе боев с ИГИЛ (террористическая группировка запрещена в РФ) под Мосулом иракские войска понесли серьезные потери и были вынуждены остановить наступление для получения подкреплений и боезапаса.

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Валентин Меликов
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