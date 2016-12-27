Мосул и Ракка будут освобождены от ИГИЛ лишь через два года — генерал США

Багдад, 27 декабря. По мнению командующего силами США в Ираке генерал-лейтенанта Стивена Таунсенда, говорить о скорой победе над «Исламским государством» и даже о его полном изгнании из иракского Мосула и сирийской Ракки в ближайшее время нельзя. Впрочем, по его словам, именно такие темпы и предполагались для кампании международной коалиции против ИГИЛ.

Командующий американским корпусом не жалея красок расписал, насколько жестокой тактикой пользуются боевики: по его словам, «зачастую боевик выходит из укрытия и держит над головой ребенка, чтобы его было видно нам — и так под прицелом снайперов он пересекает обстреливаемый участок».

Кроме того, по словам Таунсенда, в ходе боев с ИГИЛ (террористическая группировка запрещена в РФ) под Мосулом иракские войска понесли серьезные потери и были вынуждены остановить наступление для получения подкреплений и боезапаса.