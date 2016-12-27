Ученые бьют тревогу: гепарды исчезнут с лица Земли

Москва, 27 декабря. Ученые предсказали скорое исчезновение гепардов с лица Земли.

Зоологическое общество Лондона и Общество по охране дикой природы провели исследование, в ходе которого выяснили, сколько гепардов осталось на планете.

Они подсчитали всего 7100 особей. Эксперты рассказали, что популяция этих хищников сократилась на 91%. Больше всего пострадали популяции азиатских гепардов. Как пишут британские СМИ, в изолированном регионе Ирана их осталось всего 50 особей.

Напомним, ранее ученые выяснили, какие животные полностью вымрут через 90 лет. По мнению специалистов, на грани исчезновения находятся бенгальские тигры, западные гориллы и черные носороги.