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Ученые бьют тревогу: гепарды исчезнут с лица Земли
Весь мир

Ученые бьют тревогу: гепарды исчезнут с лица Земли

Вчера 12:25
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Ученые бьют тревогу: гепарды исчезнут с лица Земли

Москва, 27 декабря. Ученые предсказали скорое исчезновение гепардов с лица Земли.

Зоологическое общество Лондона и Общество по охране дикой природы провели исследование, в ходе которого выяснили, сколько гепардов осталось на планете.

Они подсчитали всего 7100 особей. Эксперты рассказали, что популяция этих хищников сократилась на 91%. Больше всего пострадали популяции азиатских гепардов. Как пишут британские СМИ, в изолированном регионе Ирана их осталось всего 50 особей.

Напомним, ранее ученые выяснили, какие животные полностью вымрут через 90 лет. По мнению специалистов, на грани исчезновения находятся бенгальские тигры, западные гориллы и черные носороги.

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Алексей Громов
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