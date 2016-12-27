Песков оценил Киссинджера как возможного посредника между Россией и США

Москва, 27 декабря. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал экс-госсекретаря США Генри Киссинджера одним из мудрейших политиков в мире. По словам представителя Кремля, если опыт Киссинджера будет востребован, Москва это только поприветствует.

"Безусловно, Киссинджер по-прежнему является одним из мудрейших политиков, экспертов, который, в том числе, обладает глубочайшей экспертизой в плане российских дел и в плане российско-американских отношений. Если эти экспертные знания и накопленный за десятилетия богатейший опыт каким- то образом будет востребован, мы бы это только приветствовали», — сказал журналистам Песков.

Представитель Кремля при этом подчеркнул, что применение опыта Киссинджера является прерогативой американской стороны, и Россия в это дело вмешиваться не будет.

Ранее немецкие СМИ сообщили, что бывший госсекретарь США может заняться разработкой плана по развитию российско-американских отношений для избранного президента Дональда Трампа. Киссинджер, по данным западных журналистов, порекомендовал Трампу искать сближения с РФ на фоне ухудшения отношений с Китаем.