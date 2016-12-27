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Актриса Ирина Мирошниченко рассказала правду о своем здоровье
Происшествия

Актриса Ирина Мирошниченко рассказала правду о своем здоровье

Вчера 12:42
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Актриса Ирина Мирошниченко рассказала правду о своем здоровье

Москва, 27 декабря. В СМИ появились сообщения о том, что народная артистка РСФСР, российская актриса театра и кино, певица Ирина Мирошниченко была госпитализирована в одну из частных клиник Москвы. 74-летняя артистка якобы пожаловалась на острые боли, в результате чего врачи приняли решение об экстренной госпитализации

Как сообщает Life, медики провели все необходимые обследования, по итогам которых у Мирошниченко было диагностировано серьезное воспалительное заболевание. В настоящее время состояние актрисы оценивается как стабильное, сейчас она находится в стационаре, передает Life.

В свою очередь в интервью агентству «Народные новости» Мирошниченко сообщила, что с ней все с порядке.

Российскому зрителю Мирошниченко известна прежде всего по многим ролям в таких фильмах, как «Наследство», «Зимняя вишня», «Я шагаю по Москве», и др.

Ранее стало известно, что экс-мэр Москвы Юрий Лужков, госпитализированный на минувшей неделе с воспалением легких, был выписан из Боткинской больницы.

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Тимур Румянцев
#москва #мирошниченко
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