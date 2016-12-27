Признаков взрыва или пожара перед крушением на борту Ту-154 не обнаружено

Сочи, 27 декабря. Следов пожара на борту самолета Ту-154, который потерпел крушение над Черным морем, не обнаружено, сообщили источники в силовых структурах.

Источники, знакомые с ситуацией, рассказали о результатах изучения обломков разбившегося самолета Ту-154.

«Признаков воздействия взрыва или пламени на самолет не обнаружено по результатам осмотра извлеченных обломков и фрагментов лайнера», — констатировали источники, передает ТАСС.

Ранее сотрудник береговой охраны пограничных войск ФСБ, ставший свидетелем крушения Ту-154 над Черным морем, заявил, что перед катастрофой воздушное судно летело с «неестественно задранным вверх носом».