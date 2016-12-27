Расчеты С-300 уничтожили крылатые ракеты «противника» под Москвой

Москва, 27 декабря. Ракетчики Западного военного округа провели тренировку по отражению воздушной атаки в Московской области.

Боевые расчеты зенитных ракетных систем С-300 совершили марш в район проведения стрельб и произвели развертывание ЗРС. Ракетчики выполнили обнаружение, сопровождение и ликвидацию воздушных целей, которые имитировали крылатые ракеты и самолеты условного противника. По захваченным мишеням были произведены электронные пуски. Военнослужащие ракетных соединений работали в сложной обстановке, отмечает руководство учений, уничтожению целей мешали специально поставленные радиопомехи.