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Грызлов стал председателем Совета директоров КТРВ вместо Рогозина
Политика

Грызлов стал председателем Совета директоров КТРВ вместо Рогозина

Сегодня 12:40
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Грызлов стал председателем Совета директоров КТРВ вместо Рогозина

Москва, 27 декабря. Борис Грызлов стал председателем Совета директоров корпорации «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ). Об этом сообщили в аппарате Грызлова.

Грызлов вменит на своем посту вице-премьера России Дмитрия Рогозина.

КТРВ занимается разработкой и производством высокоточного оружия. В корпорацию входит свыше 30 предприятий по всей России.

Как сообщала «Газета.ру», ранее Борис Грызлов был назначен полпредом России на переговорах в Москве контактной группы по ситуации на Украине.

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Катерина Михайлиди
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