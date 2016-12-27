Тульская школьница выложила в Сеть трансляцию издевательств над своим дедом

Тула, 27 декабря. Тульская школьница снимала на камеру свои издевательства над дедом. Кадры, снятые девочкой, попали в Сеть.

Согласно видео, 13-летняя ученица издевается над своим дедом. Она толкает его, обзывает нецензурными словами. Мужчина пытается отобрать у внучки телефон, однако это вызывает еще большее раздражение у подростка.

В объектив камеры попадает бабушка девочки, которая лежит на кровати. Как объяснила сама школьница, у нее случился инсульт из-за ссоры с внучкой по по поводу ее обучения.

Пользователей Сети возмутило поведение ребенка. Они написали под видео многочисленные комментарии.