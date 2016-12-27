Алеппо: российские саперы обнаружили подпольный цех по производству бомб

Алеппо, 27 декабря. Специалистам российского центра по разминированию удалось обнаружить подпольный цех по производству бомб, принадлежавший террористам, контролировавшим восточную часть Алеппо. Цех был расположен в одной из местных школ.

«Здесь находятся самодельные ракеты, мины, а сегодня мы нашли самодельные противопехотные мины с ближним радиусом поражения», — рассказал полковник Игорь Михалик из Международного противоминного центра в Сирии.

Напомним, после того как боевики покинули восточный Алеппо, стало известно, что освобожденные районы переполнены минами-ловушками, оставленными для наступающих войск и возвращающихся мирных жителей.