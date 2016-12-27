В Госдуме опровергли перевод апартаментов в жилой фонд

Москва, 27 декабря. В России не собираются переводить апартаменты в жилой фонд. Об этом во вторник заявила председатель комитета Государственной Думы России по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Галина Хованская.

В ходе пресс-конференции она заявила, что предлагала провести круглый стол относительно данной темы, сообщает корреспондент ФАН.

«Заявления о том, что апартаменты переведут в жилой фонд, лживы», — подчеркнула она.

По ее словам, требования к жилым помещениям гораздо выше. Не предусмотрена дополнительная нагрузка на социальную инфраструктуру, застройщики не строят детсады, школы. Председатель поделилась беспокойством относительно того, что агентство ипотечного кредитного кредитования начало скупать апартаменты.