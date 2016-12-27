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В Госдуме опровергли перевод апартаментов в жилой фонд
Общество

В Госдуме опровергли перевод апартаментов в жилой фонд

Вчера 12:12
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В Госдуме опровергли перевод апартаментов в жилой фонд

Москва, 27 декабря. В России не собираются переводить апартаменты в жилой фонд. Об этом во вторник заявила председатель комитета Государственной Думы России по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Галина Хованская.  

В ходе пресс-конференции она заявила, что предлагала провести круглый стол относительно данной темы, сообщает корреспондент ФАН.

«Заявления о том, что апартаменты переведут в жилой фонд, лживы», — подчеркнула она.

По ее словам, требования к жилым помещениям гораздо выше. Не предусмотрена дополнительная нагрузка на социальную инфраструктуру, застройщики не строят детсады, школы. Председатель поделилась беспокойством относительно того, что агентство ипотечного кредитного кредитования начало скупать апартаменты.

«Предполагаю, что оно будет использоваться для сдачи в наем. Это грубейшее нарушение законодательства», — заявила Хованская.

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Дана Балан
#россия
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